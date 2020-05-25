المحجوب: نتائج دقيقة على الأرض بفضل تطوير القوات الجوية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب أن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية كانت لها نتائج دقيقة على الأرض.

وقال العميد المحجوب في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الإثنين إن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وكشف عن إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة من نوع “العنقاء”، موضحا أنه جرى إسقاط نحو 94 “درون” تركية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تركيا تواصل تسيير الرحلات الجوية من أجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم القوات الموالية لحكومة فايز السراج.