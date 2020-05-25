اخبار ليبيا الان

المحجوب: نتائج دقيقة على الأرض بفضل تطوير القوات الجوية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب أن تطوير القدرات الجوية خلال الأيام الماضية كانت لها نتائج دقيقة على الأرض.

وقال العميد المحجوب في مقابلة مع قناة (سكاي نيوز) الفضائية اليوم الإثنين إن الجيش الليبي الذي يخوض حربا ضد الإرهاب، استهدف أكثر من تمركز للميليشيات والمرتزقة في محيط طرابلس وغريان.

وأكد أن القوات المسلحة الليبية نجحت في إلقاء القبض على الكثير من قيادات تنظيم داعش الإرهابي خلال الفترة الماضية.

وكشف عن إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة من نوع “العنقاء”، موضحا أنه جرى إسقاط نحو 94 “درون” تركية خلال الفترة الماضية.

وأضاف أن تركيا تواصل تسيير الرحلات الجوية من أجل نقل المرتزقة إلى ليبيا بغرض دعم القوات الموالية لحكومة فايز السراج.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • حاسس الجيش الليبى يحارب بدون هدف . مش زى الاول انه عاوز يتقدم ويحرر مناطق … حاسس دلوقتى هو بيحارب عشان يصد الهجمات ويلحق الخسائر والميلشيات فقط . لكن فى هدف عاوز يوصل له لا .

    رد

  • اتمنى توجيه ضربات للبنية الاساسية لميناء ومطار مصراته بقصف خزانات الوقود ومحولات ومولدات الكهرباء وابراج الاتصالات لشل حركتهما بالاضافة الى اماكن تجمع المرتزقة السوريين واتمنى ايضا قطع طريق مصراته طرابلس ولو بالسيطرة النيرانية عليه عند القره بولى باستهداف الطريق يوميا بالمدفعية ردا على قصف صهاريج الوقود المدنية

    رد