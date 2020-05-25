رقم قضيته “31/ 2007” إرهاب.. ظهور “أبي الزبير الدرناوي” ضمن صفوف حكومة الوفاق في محور عين زارة

عرضت قناة “ليبيا الأحرار” التي تتخذ من إسطنبول التركية مقراً لها، لقاءً مع القيادي في مجلس شورى مجاهدي درنة سعد طيرة في أحد محاور القتال في طرابلس.

وتحصلت صحيفة “الساعة 24” عن معلومات أمنية عن الإرهابي الطيرة الذي انضم إلى صفوف ميليشيات حكومة الوفاق بعد هروبه من مدينة درنة ويقوم عمليات ضد الجيش الوطني الليبي في محور عين زارة.

من يكون؟

سعد عبدالسلام سعد عبدالسلام الطيرة والمكنى بـ”أبي الزبير” أو “أبي الزبير الدرناوي”، من مواليد 1977، ومن سكان حي الساحل الشرقي في درنة، ومتزوج، وهو سجين سابق، وقبض عليه من قبل السلطات الأمنية الليبية في مايو 2009، تحت رقم قضية (31/ 2007) وأفرج عنه في أغسطس 2009، وتلقى تعويضا ماليا.

وأكد ضابط استخبارات سابق بجهاز الأمن الخارجي الليبي في حديثه مع “الساعة 24” أن الطيرة حاصل على شهادة “أولى ثانوى”، وكان يعمل بمباحث جوزات درنة.

وأوضح ضابط الاستخبارات أن السبب وراء القبض على الطيرة يعود إلى انتمائه لـ”تنظيم الجهاد”، وتستره ومساعدة وإيواء أحد العناصر الفارة وتسهيل هروبه باستخراج إجراءات غير رسمية بحكم عمله.

تاريخه مع الإرهاب

الطيرة التحق بكتيبة أبوسليم في فبراير 2011، وأصبح المسؤول الميداني لدى الكتيبة، بالإضافة إلى عضوية “مجلس الشورى” لدى الكتيبة المشكل من خمس أعضاء، وهو من مؤسسي مجلس شورى مجاهدي درنة المنحل في ديسمبر 2014، وشارك في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية، ومنها مواجهات ضد تنظيم داعش بعد حدوث الخلاف العقائدي بينهم بمدينة درنة.

معاركه ضد الجيش

أصيب الطيرة في المواجهات ضد تنظيم داعش في محور الساحل الشرقي – درنة، على مستوى “الفك السفلي”، في 22 سبتمبر 2015، ونقل منها إلى مصراتة، ومنها سافر إلى تركيا بجواز سفر مزور، وعقب رجوعه كلف آمر سرية مقاتلة قوامها لا يتجاوز 30 متطرفا، وجلهم من مدينه درنة ومنهم من بنغازي واجدابيا.

تواجد الطيرة من ضمن مجموعة “إبراهيم الجظران” كما تحرك بين مدن (الشاطئ – سبها) لفترة وانتقل إلى جنوب بني وليد ومنها إلى مصراتة، ومنها إلى تاجوراء، وأعلن عن تواجده مؤخرا في طرابلس ضمن المليشيات المسلحة في محور عين زارة ودخل في مواجهات عديدة ضد المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

الجدير بالذكر أن شقيق “أبي الزبير” ويدعى محمد عبدالسلام الطيرة، قتل في المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية بمعارك بنينا – بنغازي في أغسطس 2014.