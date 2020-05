البعثة الأممية تعرب عن قلقها من استخدام عبوات ناسفة “مبتكرة” ضد المدنيين في عين زارة وصلاح الدين

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها من استخدام ما وصفته

بعبوات ناسفة مبتكرة من نوع “ليد- LED”

ضد المدنيين في عين زارة وصلاح الدين

بطرابلس.

وأوضحت البعثة أن هذه العبوات وضعت في منازل المدنيين أو بالقرب منها في

وقت كانت فيه هذه الأسر قد لجأت إلى منازلها بحثاً عن الأمان والراحة لقضاء عطلة

العيد، معتبرة أن هذا يدل على أن هذا العمل ما هو إلا استهداف متعمد للمدنيين

الأبرياء.

ودانت البعثة هذه

الأعمال ووصفتها بأنها لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك

حقوق المدنيين داعية جميع الأفراد إلى الابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات

المختصة بأنها آمنة وعدم الاقتراب من أية

أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة،

وإبلاغ السلطات بمثل هذه المعلومات كأمر أساسي للمساعدة في التخفيف من المخاطر.

وأكد البعثة على دعمها لأعمال البحث والتطهير

التي يقوم بها عناصر من الشرطة جرى تدريبهم من قبل الأمم

المتحدة والمجتمع الدولي، للتخلص من المواد المتفجرة ومخلفات الحروب التي تتسبب في

خسائر كبيرة في صفوف المدنيين.

