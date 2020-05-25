اخبار ليبيا الان

«امغيب»: على الشباب المقاتل في صفوف المليشيات العودة إلى رشدهم قبل فوات الأوان

تم النشر منذُ 51 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قدم عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، نصيحة للشباب الذين وصفهم بـ”المُغرر بهم” في ليبيا، قائلا إن هؤلاء الشباب عليهم العودة إلى منازلهم وألا يقاتلوا مع من يريدون احتلال ليبيا.

وأكد “امغيب” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه على الشباب المُغرر به الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات والمرتزقة في كل محاور القتال، أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى رشدهم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه النصيحة لن يسمعوها من أردوغان والسراج ولا من الصادق الغرياني، وعلي الصلابي، ولا من باشاغا وبادي والجويلي.

وأوضح أن الشباب عليه أن العودة إلى بيوتهم ولا يقاتلوا مع من يريدون احتلال أرضهم وانتهاك أعراضهم ونهب ثرواتهم ومقدراتهم، مُتابعًا: “عودوا إلى أمهاتكم وأطفالكم وزوجاتكم قبل فوات الأوان ولا تكونوا وقودًا لهذه الحرب التي إن ربحتم فيها خسرتم وطنكم وشرفكم، وإن خسرتم فيها فقدتم أرواحكم وفقدتم من تحبون”.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشباب عليهم مراجعة أنفسهم والعودة إلى رشدهم، مُختتمًا: “والله لن ينفعكم أردوغان ولا عملائه الذين ذكرت، والأيام القادمة لا طاقة لكم بها صدقوني”.

الوسوم

الشباب المقاتل العودة المليشيات امغيب رشدهم صفوف فوات الأوان

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • دعهم فى غيهم يعمهون فقد ختم الله على قلوبهم وسمعهم وجعل على بصرهم غشاوة فمن يهديهم من بعد الله بعد أن باعوا الوطن وساندوا المعتوه وذيله السراق فربى إن شاء الله يسحقهم بدون شفقة ولا رحمة على ايادى ابطال الجيش الليبي .

    رد