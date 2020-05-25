«امغيب»: على الشباب المقاتل في صفوف المليشيات العودة إلى رشدهم قبل فوات الأوان

قدم عضو مجلس النواب الليبي، سعيد امغيب، نصيحة للشباب الذين وصفهم بـ”المُغرر بهم” في ليبيا، قائلا إن هؤلاء الشباب عليهم العودة إلى منازلهم وألا يقاتلوا مع من يريدون احتلال ليبيا.

وأكد “امغيب” عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه على الشباب المُغرر به الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات والمرتزقة في كل محاور القتال، أن يراجعوا أنفسهم ويعودوا إلى رشدهم.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن هذه النصيحة لن يسمعوها من أردوغان والسراج ولا من الصادق الغرياني، وعلي الصلابي، ولا من باشاغا وبادي والجويلي.

وأوضح أن الشباب عليه أن العودة إلى بيوتهم ولا يقاتلوا مع من يريدون احتلال أرضهم وانتهاك أعراضهم ونهب ثرواتهم ومقدراتهم، مُتابعًا: “عودوا إلى أمهاتكم وأطفالكم وزوجاتكم قبل فوات الأوان ولا تكونوا وقودًا لهذه الحرب التي إن ربحتم فيها خسرتم وطنكم وشرفكم، وإن خسرتم فيها فقدتم أرواحكم وفقدتم من تحبون”.

وشدد عضو مجلس النواب، على أن الشباب عليهم مراجعة أنفسهم والعودة إلى رشدهم، مُختتمًا: “والله لن ينفعكم أردوغان ولا عملائه الذين ذكرت، والأيام القادمة لا طاقة لكم بها صدقوني”.