الوطني لمكافحة الأمراض يعلن خلو 123 عينة من فيروس كورونا

أعلن المركز

الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الاثنين، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس كورونا في

ليبيا.

وأوضح المركز في

بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن المختبر

المرجعي لصحة المجتمع في طرابلس استلم 122 عينة، بينما استلم مستشفى طرابلس

الجامعي عينة واحدة.

وأضاف أنه عقب

الفحص المختبري للعينات تبين أن نتائج الفحص سالبة وخلو جميع تلك العينات من فيروس

كورونا.

وبذلك يصبح

إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في

ليبيا حتى الآن 75 حالة منها 32 حالة نشطة.

بينما بلغ عدد

المتعافين من الوباء حتى الآن 40 حالة، فيما تم تسجيل ثلاث حالات وفيات حتى الآن.

وكان المركز قد أعلن يوم أمس الأحد عدم تسجيل أي

إصابة جديدة بفيروس كورونا وخلو 413 عينة تم فحصها في المختبرات من الوباء.

وكانت وزارة

العمل في حكومة الوفاق غير المعتمدة قد كشفت في وقت سابق عن أن

تداعيات فيروس

كورونا تهدد 120 ألف عامل بالبطالة، بسبب تعطيل الحركة الاقتصادية في البلاد.

وعبّرت الوزارة

عن ارتفاع المخاوف من صعود معدلات البطالة، مشيرة إلى أن عدد الباحثين عن العمل في

ليبيا بلغ العام الماضي 118 ألفاً، فيما وصلت نسبة البطالة إلى 18% لعام 2019.

