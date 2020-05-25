المسماري: تم تحقيق تحولات كبيرة في المحاور خلال 72 ساعة الماضية

قال الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة حققت تحولات كبيرة في محاور القتال خلال الاثنتين وسبعين ساعة الماضية.

وأكد المسماري في مؤتمر صحفي، أن الأنباء عن انسحابات نفذها الجيش غير صحيحة، وإنما إعادة تموضع ضمن خطط عسكرية.

هذا وأكد أن الاثنتين وسبعين ساعة الأخيرة شهدت تطورا كبيرا جدا في وسائط الدفاع الجوي من خلال إسقاط الطائرات المسيرة، حيث تم إسقاط أكثر من ثلاث عشرة طائرة مسيرة تركية، إلى جانب تمكن الدفاع الجوي من توفير الغطاء الناري لتدمير المليشيات المسلحة، وأشار المسماري إلى أن القوات الجوية بدأت باستعادة السيادة الكاملة على عدة مناطق ليبية.

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