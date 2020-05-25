أكثر من 1900 ليبي عادوا من تونس خلال 8 أيام

بلغ عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا مؤخرا عبر منفذ رأس اجدير الحدودي مع تونس خلال الفترة الممتدة ما بين 18-25 مايو الجاري 1965 مواطنا.

وقال مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ رأس اجدير البري مختار المنصوري إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر بلغ 616 مواطنا بينما دخل في اليوم الثاني 183 مواطنا.

وكشف المنصوري في تصريح لمكتب الإعلام والتوثيق بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عن وجود تنسيق مسبق مع الجانب التونسي للتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت إتمامهم لفترة الحجر الصحي، وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد سجّل في وقت سابق حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كورونا قادمة من تونس عبر المنفذ الجوي، لتقوم على إثرها فرق الرصد والتقصي بالمركز بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من الفيروس.

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