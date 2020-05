الجيش يعلن بسط كامل سيطرته على منطقة الهيرة

أعلن المركز

الإعلامي لغرفة عمليات الجيش اليوم الاثنين بسط الجيش كامل سيطرته على منطقة

الهيرة بطرابلس.

