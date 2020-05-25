إصابة الأمين العام المساعد للحكومة الموريتانية بفيروس كورونا

أعلن اليوم في العاصمة الموريتانية نواكشوط عن إصابة الأمين العام المساعد للحكومة الدكتور محمد اسحاق الكنتي بفيروس كورونا.

ويعتبر الدكتور الكنتي أحد أبرز المفكرين في موريتانيا، ويعرف بعدائه الشديد لجماعة الاخوان المسلمين من خلال كتاباته المناهضة للثورات العربية .

والدكتور اسحاق الكنتي هو أحد العائدين الموريتانيين من ليبيا بعد الاطاحة بالنظام الجماهيري 2011، وسبق أن عمل أستاذا في جامعة سرت .

وكانت وزارة الصحة الموريتانية قد ‎أعلنت مساء اليوم الاثنين تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.

‎وبحصيلة اليوم فان إجمالي الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن وصل إلى 262 حالة منها 15 حالات تعافي، و9 وفيات.