مصدر: الجيش الوطني الليبي يستعد لشن هجوم واسع على مصراتة

قال مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، مساء اليوم الاثنين 25 مايو/أيار، إن الجيش يستعد لشن هجوم واسع على مدينة مصراتة.

البيضاء – سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري تابع للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، أن قوات ووحدات من الجيش الوطني الليبي تستعد لشن هجوم على مدينة مصراتة للقضاء على المليشيات المسلحة وقيادات من جماعات الإخوان المسلمين تأخذ من المدينة مقراً لها.

وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أن “الجيش الوطني الليبي بكامل وحداته وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين”.

وأشار المصدر إلى أن “قيادات الجيش الوطني الليبي بالقيادة العامة تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة مصراتة”.

وتعاني ليبيا انقسامًا حادًا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل/ نيسان من العام الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لحكومة الوفاق، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى.