«لواء الصمود»: «السراج» مطالب بإسقاط العقوبات عن صلاح بادي لأنه يحب رفقة «الثوار الأبطال»

طالبت ما تعرف بـ”مليشيا لواء الصمود” المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، بمخاطبة مجلس الأمن لرفع العقوبات عن صلاح بادي آمر المليشيا.

وقال إحميدة الجرو، المتحدث باسم ما يعرف “لواء الصمود” بقيادة المعاقب دولياً صلاح بادي، إنه يطالب حكومة الوفاق بإرسال رسالة إلى مجلس الأمن لرفع العقوبات عنه.

وبحسب تسجيل مرئي، نشره إحميدة الجرو، المتحدث باسم ما يعرف “لواء الصمود”، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ظهر صلاح بادي، وهو يطلق الأعيرة النارية بأحد الأسلحة وسط صحراء الهيشة الجديدة، وحوله عدد من الميليشيات، زاعمة أن بادي طيلة شهر رمضان لم يفطر يوم في منزله، ويعيش دائمًا بزيه العسكري ويرابط في الثغور، ويحب رفقة ما وصفتهم بـ”الثوار الأبطال”.

وزعم الجرو، أن “بادي” يتنقل بين جبهتي طرابلس والهيشة الجديدة، ولا يكل ولا يمل في ملاحقة ما وصفهم بـ”الأعداء”، مُتسائل:” أيعقل أيها الأحرار أن يدافع هذا الرجل عن وطنه واسمه موجودًا في العقوبات الدولية؟”.

وصلاح الدين عمر بشير بادي المعروف بـ«صلاح بادي» من مواليد 23 مايو 1957 بمدينة مصراتة، وتمت محاكمته عام 2007 بتهمة التحريض والانقلاب على النظام، وقاد عملية عسكرية أطلق عليها اسم “فجر ليبيا“، في 13 يوليو 2014، بهدف السيطرة على مطار طرابلس، وكانت هذه العملية بمثابة الإعلان عن تأسيس فجر ليبيا المتطرفة، ويذكر الليبيون إنه أشرف بنفسه على حرق مطار طرابلس العالمي وخزانات النفط القريبة منه.