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طرابلس-بوابة افريقيا الاخبارية |

25 May, 2020

قام رئيس حكومة الوفاق فائز السراج مساء اليوم الإثنين بتفقد الجرحى والمصابين من قوات الوفاق والقوة المساندة، جراء المعارك بالعاصمة طرابلس، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم .

وقال المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق إن السراج أطلع خلال الزيارة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما قام رفقة مديرة المستشفى د. عائشة الحبيشي بجولة في أقسام العمليات والأشعة والعلاج الطبيعي بمستشفى أبو سليم الجاهزة للتسليم والتي خصصت للجرحى والمصابين.

ووفق المكتب الاعلامي لحكومة الوفاق أثنى السراج على الطواقم الطبية والإدارية في المستشفيين لما يبذلونه من جهود كبيرة للعناية بالجرحى والمصابين في هذه الظروف الصعبة والمصيرية.