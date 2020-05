السفارة الليبية في بريطانيا تعلن وصول رحلتي طيران لإعادة العالقين هناك

أعلنت السفارة الليبية في بريطانيا اليوم الاثنين، وصول رحلتي طيران لإعادة

الليبيين العالقين في بريطانيا إلى ليبيا.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أن عودة هؤلاء العالقين والتنسيق يأتي بعد اتخاذ كافة التدابير

الوقائية اللازمة حسب الخطة المشكلة من قبل لجنة أزمة كورونا لدى السفارة الليبية

بلندن.

وأضافت أن العالقين دخلوا في حجر صحي لمدة لمدة 14 يوما، مع إجراء اختبار PCR قبل بداية

الحجر وقبل العودة وفقاً لما تقتضيه تدابير الحجر الصحي بكل مصداقية ومهنية.

وكان الليبيون العالقون في عدد من البلدان قد عبروا عن ضيقهم من تقصير

حكومة الوفاق غير المعتمدة في تسهيل إجراءات عودتهم، وهدد العالقون في تركيا في وقت سابق بالتواصل

مع جهات حقوقية عالمية ما لم تتخذ حكومة الوفاق قرارا بعودتهم، ووجهوا انتقادات لمسؤولي

حكومة الوفاق ووجهوا رسالة شديدة اللهجة إلى وزير الخارجية المفوض في حكومة الوفاق

غير المعتمدة محمد الطاهر سيالة ووكيل الوزارة محمود التليسي والقنصل العام بتركيا

فتحي الشريف بشأن إقامتهم في إسطنبول، بينما نظم الطلبة الليبيون العالقون في

ماليزيا، في وقت سابق أيضا وقفة احتجاجية للتنديد بتجاهلهم وإهمالهم من قبل حكومة

الوفاق غير المعتمدة.

