أخبار ليبيا24 أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الفحص المختبري لعينات الاشتباه بفيروس كورونا اليوم الإثنين كانت نتائجها سالبة وخلوهم جميعا من فيروس كورونا المستجد. وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيان له أنه استلم (123) عينة منها 122 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس وعينة واحدة من مستشفى طرابلس الجامعي. وسجلت ليبيا 75 […]

