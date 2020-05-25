داعش يطل برأسه في تراغن ويتبنى تفجير سيارة للقوات المسلحة بعبوة ناسفة

تراغن-العنوان

طل تنظيم داعش الإرهابي برأسه من جديد بعدما تبنى هجومًا استهدف بوابة للقوات المسلحة في تراغن جنوب ليبيا، وفق ما أعلنته اليوم الإثنين “وكالة أعماق” الذراع الإعلامي للتنظيم.

وأسفر الهجوم الذي وقع قبل يومين ونفذ بعبوة ناسفة في مدخل مدينة تراغن يوم السبت عن إعطاب سيارة عسكرية للكتيبة 628 مشاة.

وأعلنت مصادر عسكرية، اليوم الإثنين، أنه تم العثور الان على مفخخات ببوابة الشرطة العسكرية بتراغن التابعة للواء العاشر وجرى تفكيكها دون اضرار.

وأتى هذا الإعلان بعد ساعات على إعلان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، يوم الأحد، القبض على أحد قيادات التنظيم الإرهابي أثناء قتاله في صفوف مجموعات الوفاق المسلحة.

وقال المسماري، إن “القوات المسلحة ألقت القبض على محمد الرويضاني، المكنى أبو بكر الرويضاني”، مشيرًا إلى أحد أخطر عناصر داعش الذين جندتهم تركيا ونقلتهم من سوريا للقتال في ليبيا ضد القوات المسلحة.