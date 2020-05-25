«السراج» يزور عناصر المليشيات المصابة بمستشفى أبو سليم ومصحة الاستقلال

قالت وسائل إعلام موالية لحكومة الوفاق، إن ما يسمى برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، تفقد، مساء اليوم الإثنين، ما وصفتهم بـ”الجرحى والمصابين” من ما أطلقت عليه “الجيش الليبي والقوة المساندة”- المليشيات المسلحة والعناصر الإرهابية والمرتزقة السوريون والجنود الأتراك-، جراء المعارك ضد ما وصفتهم بـ”المعتدين”- الجيش الوطني الليبي- الذين يتلقون العلاج بمستشفى أبو سليم ومصحة الاستقلال بالعاصمة طرابلس.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن السراج اطمأن على أحوال المصابين وتابع علاجهم، ورافقه خلال الزيارة كل من ما يعرف بـ”آمر منطقة طرابلس العسكرية” عبد الباسط مروان، ونائب رئيس ما يعرف بـ”جهاز الأمن الداخلي” إبراهيم الصادق الشقف، ووكيل عام وزارة الصحة التابعة للوفاق محمد الهيثم.

وزعمت وسائل الإعلام الموالية لـ”الوفاق” أن “السراج” اطلع خلال الزيارة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما قام رفقة مديرة المستشفى عائشة الحبيشي بجولة في أقسام العمليات والأشعة والعلاج الطبيعي بمستشفى أبو سليم الجاهزة للتسليم والتي خصصت للجرحى والمصابين من المليشيات والمسلحة.

ووجه رئيس حكومة الوفاق، بضرورة العناية الفائقة والكاملة بالجرحى والمصابين وتسفير من تستدعي حالته ذلك، قائلاً إن هذا أقل واجب تجاه من قدموا التضحيات دفاعاً عن أهلهم ومدنهم، على تعبير وسائل الإعلام.

وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن السراج توجه عقب انتهاء زيارته لمصحة الاستقلال إلى ميدان الشهداء لمتابعة عمل ما تعرف بـ”الأجهزة والدوريات المكلفة” بحفظ الأمن وتنفيذ إجراءات حظر التجول لمنع انتشار وباء كورونا.