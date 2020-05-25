قيس سعيد لـ «أردوغان»: الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية 

قال الرئيس التونسي قيس سعيد لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، إن “الحل لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية ولا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا”.

وأضاف «سعيد» خلال تلقيه مكالمة هاتفية من أردوغان، أن “تونس هي من أكثر الدول تضررًا من الوضع الحالي في ليبيا على كل الأصعدة”.

وأكد الرئيس التونسي، للرئيس التركي على أن “القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس و ليبيا شعب واحد”.

وعبر «سعيد» خلال المكالمة الهاتفية، حسبما وصفت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، عن شكره لتركيا على ما قدمته لتونس من مساعدات.