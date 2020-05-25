دخول نحو ألفي مواطن من العالقين بالخارج بسبب كورونا عبر منفذ راس اجدير البري خلال ثمانية أيام

طرابلس-العنوان

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض دخول نحو ألفي مواطن ليبي كانوا عالقين خارج ليبيا بسبب كورونا عبر منفذ راس اجدير، وذلك خلال الثمانية أيام الماضية.

ونقل المركز عن مدير مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ راس اجدير البري، مختار المنصوري، قوله: “إن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا مؤخرا عبر المنفذ بلغ 1965 مواطنا منذ 18 مايو وحتى 25 مايو الجاري”.

وأفاد المنصوري، أن إجمالي عدد المواطنين الليبيين الذين دخلوا عبر المنفذ خلال أول أيام عيد الفطر المبارك بلغ 616 مواطنا بينما دخل 183 مواطنا في اليوم الثاني.

وأكد المنصوري، أن هناك تنسيق مسبق مع الجانب التونسي والتأكد من أن كافة المواطنين لديهم إجراءات تثبت اتمامهم لفترة الحجر الصحي وتحاليل تثبت خلوهم من فيروس كورونا، قبل دخولهم إلى ليبيا عبر المنفذ.

وسجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في وقت سابق حالة واحدة فقط مصابة بفيروس كورونا قادمة من دولة تونس عبر منفذ جوي، حيث أشار المركز إلى أن فرق الرصد والتقصي بالمركز باشرت بمتابعة المخالطين للحالة والتأكد من خلوهم من فيروس كورونا.

وحتى يوم الأحد سجلت ليبيا 75 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد بينها 32 حالة نشطة و40 حالة شفاء و3 حالات وفاة