«داعش» يعلن مسؤوليته عن تفجير في تراغن

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية «دداعش» مسؤوليته الاثنين، عن تفجير وقع في بلدة تراغن جنوب ليبيا، أول من أمس السبت كأول هجوم للتنظيم المتشدد في البلاد منذ عام على الأقل.

وقال أحد السكان إن التفجير استهدف نقطة أمنية في مدخل تراغن التي تبعد 780 كيلومترا جنوبي طرابلس، لكن لم يتسبب في سقوط أي ضحايا، وفق وكالة رويترز.

وقال عبد السلام شنقله، وهو قائد عسكري محلي، إن المتفجرات خُبئت في مركبة تابعة لقوات القيادة العامة، مؤكدا أن الانفجار لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وقال مصدر عسكري في قوات القيادة العامة، إن نشاط تنظيم الدولة يتزايد في جنوب ليبيا، بعد إلقاء القبض على أحد قادته.

ووقع الهجوم السابق الذي أعلن «داعش» مسؤوليته عنه في مايو من العام الماضي، واستهدف خط أنابيب في الجنوب.

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