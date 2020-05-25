خفر السواحل الليبي يحبط وصول 400 مهاجر إلى أوروبا

قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن خفر السواحل الليبي أحبط محاولة قرابة 400 مهاجر عبور البحر المتوسط إلى أوروبا مستقلين خمسة قوارب خلال اليومين الماضيين.

وبذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا هذا الشهر إلى أكثر من 1000 رغم إغلاق الحدود الدولية الليبية بسبب تفشي فيروس كورونا، وفق وكالة «رويترز».

وزادت‭‭‭ ‬‬‬متاعب آلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا من ليبيا، بسبب الوباء وتصاعد القتال حول العاصمة طرابلس.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 317 مهاجرا أعيدوا إلى ليبيا ليل الأحد، وأعيد أكثر من 70 آخرين في وقت مبكر من أمس.

وأوضحت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن شخصين ضمن مستقلي القوارب ربما غرقا.

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