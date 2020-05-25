«روسيا وإيطاليا» يتفقان على التواصل مع القوى السياسية في ليبيا لوقف مبكر للقتال

أجرى نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، اتصالاً هاتفيًا، الإثنين، بالسفير الإيطالي في موسكو، باسكوالي تيراتشيانو، لبحث عدد من المستجدات ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في الملف الليبي، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الروسية.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيانها، أن الطرفين أكدا على أهمية الاتصالات مع جميع القوى السياسية المهمة في ليبيا، لوقف مبكر للقتال، وإقامة عملية سياسية.

وتبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والإيطالي لويجي دي مايو، في 19 مايو الجاري، وجهات النظر حول القضايا الدولية مع إيلاء اهتمام خاص للتسوية الليبية.