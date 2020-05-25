المتحدث باسم الرئاسة التركية: صنعنا التوازن في ليبيا وأجبرنا «حفتر» على الانسحاب

زعم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، إن الدعم العسكري الذي قدمته أنقرة لحكومة الوفاق، ضد “قوات حفتر”- الجيش الوطني الليبي- صنع بعض التوازن في الصراع، مما أدى إلى انسحابها من العاصمة طرابلس.

وقال “قالن” في مقابلة له، مع قناة “فرانس 24” إن المشير خليفة حفتر، خرق كل اتفاق لوقف إطلاق النار، متناسيا الخروقات التي ارتكبتها حكومة الوفاق بمساعدة بلاده منها هدنة الإنسانية ورمضان فضلا عن إطلاق عملية عسكرية باسم “عاصفة السلام”، زاعمًا أن تركيا تتطلع إلى حل سياسي.

وادعى أن بلاده تعتقد أن أي شخص ما زال يدعم حفتر يقف في الجانب الخطأ في الصراع الليبي.

وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، قال فى إيجاز صحفي أمس الأحد، إن وحدات القوات المسلحة العربية الليبية في محاور طرابلس ألقت القبض على الداعشي السوري محمد الرويضاني المكنى بأبوبكر الرويضاني أحد أخطر عناصر داعش في سوريا، والذي انتقل إلى ليبيا برعاية المخابرات التركية كأمير لفيلق الشام.

وتابع: “قبض عليه وهو يقاتل مع مليشيات السراج التي يقودها ضباط أتراك، وهذا دليل آخر على العلاقة بين أردوغان وتنظيم داعش التكفيري والتنظيمات المتطرفة عامة”.

جدير بالذكر أن تنظيم داعش الإرهابي تبنى هجوما أمس الأحد على بوابة أمنية للقوات المسلحة في منطقة تراغن جنوب ليبيا، وقال التنظيم عبر وكالة أعماق التابعة له: “إعطاب آلية تتبع الكتيبة 628 مشاة، عبر وضع عبوة ناسفة عند مدخل الكتيبة”، مستخدما مفردة “مليشيا حفتر” التي يتبناها الخطاب الإعلامي لمليشيات حكومة فائز السراج.