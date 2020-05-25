عدنان السوري: 100 جندي من جرحى مرتزقة أردوغان ينقلون يوما إلى سوريا

نقلت مجلة دير شبيغل الالمانية عن معارضين سوريين قولهم، إن ما يقارب من 7 آلاف سوري انتقلوا للقتال في ليبيا بطلب من تركيا التي تدفع لهم مرتبات شهرية تصل إلى ألفي دولار أميركي، أي خمس مرات أكثر مما يتقاضاه المقاتلون في سوريا.

وقالت المجلة، إن أنقرة تضغط كذلك على حلفائها الذين تدعمهم في سوريا لإرسال مقاتلين إلى طرابلس تحت تهديد وقف الدعم المادي عنهم. ونقلت عن أحد المقاتلين قوله «تشترط علينا (أنقرة) إرسال 200 مقاتل من كل كتيبة وإلا يتوقف الدعم. فما الذي يمكننا فعله؟ لا يمكننا أن نجد داعمين آخرين».

ونقلت المجلة عن ضابط سوري قالت إنه موجود في ليبيا منذ يناير الماضي، يسمي نفسه عدنان، قوله إن الأمر في ليبيا بات يشبه «بدايات الحرب في سوريا، وإنها تتوسع يوماً بعد يوم».

وأضاف، أنه يومياً تحط طائرتان قادمتان من تركيا الى طرابلس تنقلان «100 جندي مصاب إلى سوريا وتوصل مكانهم 300 آخرين من سوريا».

وأضاف عدنان بحسب «دير شبيغل»، «السكان هنا يكرهوننا. وبالنسبة لتركيا نحن قطع شطرنج».