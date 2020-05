السعداوي: لست مع 17 فبراير عندما تصبح إمبراطورية للخوف والغنائم والدولة الموازية

قال جمال السعداوي أحد عناصر الجماعة الإسلامية المقاتلة، اليوم الاثنين أنه

ليس مع ما سماها ثورة 17 فبراير، عندما

تصبح امبراطورية للخوف والخطف والغنائم والدولة الموازية.

وأضاف السعداوي في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك” أنه ليس مع

الإسلاميين عندما يتحولون إلى متطرفين وغلاة يعيشون في أبراج عاجية ويعتبرون كل من

سواهم مبتدعة وفساق ومشركين وكفار كل همهم اقتياد الناس للحدود.

وبين أنه لا يؤيد

الجيش والشرطة عندما يخرجون الطغاة والجلادين ويعبِّدون الناس للبشر.

وادعى أنه مع

المصالحة الوطني التي تهدف للقصاص من الجناة والمجرمين وجبر ضرر الضحايا وليس مع

المصالحة الوطنية عندما تقلب الموازين ويصبح المجرم ضحية ويريدون التعاطف معه.

