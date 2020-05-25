الجيش الليبي يسيطر على منطقة الهيرة جنوب العاصمة طربلس

سيطر الجيش الوطني الليبي، مساء الاثنين، على مساحة واسعة من منطقة الهيرة جنوب العاصمة طربلس بالقرب من غريان، بحسب ما ذكرت قناة العربية نقلا عن مصادرها.

ويأتي هذا التقدم في الوقت الذي شن فيه الجيش الليبي هجوماً موسعاً على مواقع لحكومة الوفاق جنوب طرابلس وأكد إسقاط طائرة مسيّرة تركية في المنطقة نفسها.

وأشار المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، في تصريحات سابقة إلى أنه لا يوجد أي تقدم لقوات الوفاق في ترهونة وأنها لا تستطيع الصمود أمام قوات الجيش الوطني.