أعمال نهب وسرقة في الأصابعة وجندوبة من قبل المليشيات والمرتزقة السوريين الموالين لـ «أسامة جويلي»

تداول عدد من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أطلعت عليها ” الساعة 24 “، يظهر من خلال عناصر من المليشيات المسلحة والمرتزقة السوريين الموالية لأسامة جويلي، قيامها بأعمال نهب وسرقة لعدد من سيارات مدنية وصيدليات خاصة، والعيادات ومستشفيات ومحلات التجارية بمنطقتي الأصابعة وجندوبة.

وكان المدعو ” عبدالرحمن قدوع ” آمر مليشيا ما تسمى بـ ” كتيبة شهداء الأصابعة ” وهي من المجموعات المتطرفة الموالية للمفتي المعزول ” الصادق الغرياني ” والجماعة الليبية المقاتلة والتي يدير عملياتها مؤخرا في المنطقة الغربية المتطرف ” خالد الشريف ” العائد مؤخرا من تركيا شارك في الهجوم الأخير على الأصابعة .

وأكد مصدر أمني، في اتصال هاتفي مع “الساعة 24″ أن المدعو ” قدوع ” كان وراء دخول مدينته على رأس قوة من مليشيات (زوارة وزاوية وغريان) تحت مسمى قوات المنطقة الغربية التي يقودها المدعو أسامة جويلي.

وكشف عيان للساعة 24 بأن المدعو “عبد الرحمن قدوع ” قام بتمشيط عدد من السيارات المواطنيين واقتحام المنازل الموالية للجيش الوطني ورجال الجيش وملاحقتهم عائلاتهم وتفتيش المنازل واعتقال عدد من رجال الأمن، وسرقة مستشفي الاصابعة وجندوبة ب الكامل والمحلات التجارية.