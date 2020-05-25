عمليات المنطقة الغربية في الوفاق تسمح بانسحاب الآليات من ترهونة وبني وليد ونسمة

أخبار ليبيا24

أعلنت غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية التابعة لرئاسة الأركان في حكومة الوفاق الوطني وقف استهداف الآليات والمعدات العسكرية المنسحبة التابعة للقوات المسلحة في القيادة العامة.

وأكدت غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية أنها لن تستهدف الآليات المنسحبة من مدن ترهونة وبني وليد ونسمة إلى الجنوب.

وأشارت غرفة العمليات المشتركة في المنطقة الغربية إلى أن وقف استهداف الآليات يبدأ من 25 مايو الجاري وحتى 27 مايو.

وأفادت غرفة العمليات أن وقف استهداف الآليات العسكرية يتزامن مع استمرار المراقبة الجوية واستهداف أي وحدات قتالية متجهة شمالًا.

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