برلماني تشادي لـ«العقوري»: الوضع في ليبيا عزز تصاعد النشاط الإرهابي في بلادنا

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب النائب يوسف العقوري، اتصالا هاتفيا بزكريا محمد صالح النائب بالبرلمان التشادي وعضو لجنة الصداقة الليبية التشادية، بحسب بيان صادر عن مجلس النواب الليبي.

وأوضح البيان الصادر أن الجانبان ناقشا عددا من القضايا و الموضوعات التي تهم البلدين ، كما نقل “العقوري” تهاني مجلس النواب الليبي إلى الجانب التشادي حكومة وشعبا بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وأكد “العقوري” خلال الاتصال، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين الجارين في كافة المجالات باعتبارها امتداد للعلاقات التاريخية بين الشعبين الصديقين، معبرا عن الرغبة في ترتيب زيارة لجمهورية تشاد في أقرب فرصة ممكنة .

وبدوره، أكد “صالح” حرص الجانب التشادي على استقرار ليبيا، مشددا على دعم رئيس جمهورية تشاد الفريق أدريس دبي لاستقرار ليبيا ورفضه للتدخلات الخارجية التي تسببت في تفاقم الأوضاع، مشيرا إلى مجهودات رئيس الجمهورية في المحافل الدولية لأجل ذلك، باعتبار أن تشاد تضررت من تدهور الأوضاع في ليبيا وخاصة على الصعيد الأمني حيث عانت تشاد من تصاعد النشاط الإرهابي، مضيفا بأن هناك ارتباطا وثيقا بين الوضع الأمني في تشاد وليبيا.