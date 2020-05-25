«المسماري»: أردوغان سيندم على إرسال قواته إلى ليبيا 

أكد اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، إن “تركيا تواصل إرسال المرتزقة والدعم العسكري إلى قوات حكومة الوفاق”، مشيرًا إلى أن “قوات الجيش رصدت هبوط عدة طائرات مدنية وعسكرية محملة بإمدادات خلال يوم أمس الأحد وحطت بمطار مصراتة.

وقال «المسماري»، في لقاء على قناة «العربية الحدث»، اليوم الإثنين، إنه «منذ يوم أمس راقبنا هبوط 4 طائرات شحن عسكري عادة ما يتم استخدامها في نقل المعدات والأسلحة والذخائر ورصدنا طائرات مدنية تابعة للخطوط الليبية والأجنحة والأفريقية وهي شركات نقل مدنية تنقل في أعداد كبيرة من المرتزقة».

وأضاف، «حتى هذا اليوم رصدنا دخول طائرتين تنقل مرتزقة ومعدات». مشيرًا إلى أن “عملية (إيريني) التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن منع تصدير الأسلحة إلى ليبيا، لم تنجح في عملية مراقبة تدفق الأسلحة من تركيا إلى غرب ليبيا”.

وتابع؛ أن “هناك أخبار تتحدث اليوم عن تحرك بارجة تركية شرق مدينة مصراتة قبالة سواحل الهيشة وهناك تحركات لقطعة أخرى حربية في حوض طرابلس”، مستطردًا أن “التواجد التركي الآن أصبح بقوة ومتواجد على الأرض ولكن بإذن الله هذا التواجد سينكسر خلال الأيام القادمة بفضل تحول القوات المسلحة بعد كلمة القائد العام حيث ستتحول إلى نقطة أخرى ومرحلة أخرى سيندم أردوغان إرسال قواته إلى ليبيا وعليه أن يأخذ هذا الكلام على محمل من الجد”.