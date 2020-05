“بوغدانوف” و “تيراتشيانو” يتفقان على التواصل مع القوى السياسية في ليبيا لوقف القتال

اتفق نائب وزير الخارجية الروسي “ميخائيل بوغدانوف” أمس الاثنين،

مع السفير الإيطالي لدى موسكو “باسكوالي تيراتشيانو”، على إجراء اتصالات

مع القوى السياسية المهمة في ليبيا لوقف القتال المبكر في البلاد.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن بوغدانوف أجرى اتصالا هاتفيا

بالسفير الإيطالي بحثا فيه تطورات الملف الليبي وأهمية إقامة عملية سياسية هناك.

وتبادل وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والإيطالي لويجي دي مايو، في

19 مايو الجاري، وجهات النظر حول القضايا الدولية مع إيلاء اهتمام خاص للتسوية

الليبية.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد اتفق في وقت سابق ونظيره التركي

جاويش أوغلو على أهمية الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا.

ودعا الوزيران، خلال اتصال هاتفي الأربعاء الماضي، إلى استئناف العملية

السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية؛ بهدف تسوية

الأزمة بناء على أساس مخرجات مؤتمر برلين التي وافق عليها مجلس الأمن الدولي في

قرار له.

