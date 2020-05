نورلاند: هناك قوى تسعى لفرض نظام سياسي في ليبيا بالقوة العسكرية والإرهاب

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند أمس الاثنين إن هناك قوى

تسعى لفرض نظام سياسي جديد في ليبيا بالوسائل العسكرية أو الإرهاب.

وأضاف نولاند أن المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة تهدف لإيقاف التصعيد

الراهن وفتح الطريق أمام حل سياسي للصراع في ليبيا.

وجاءت تصريحات الدبلوماسي الامريكي خلال مشاركته مع سفير بلاده في تونس،

دونالد بلوم، في يوم الذكرى الوطني وهو حدث يقام كل عام في المقبرة العسكرية

الأمريكية في تونس لـإحياء ذكرى الأمريكيين الذين قتلوا في شمال إفريقيا خلال

الحرب العالمية الثانية.

