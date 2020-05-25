إجلاء 149 تونسيا من ليبيا عبر منفذ الذهيبة-وازن

أعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، عن إجلاء 149 مواطنا من أفراد الجالية التونسية العالقين بمنطقة الجبل الغربي اليوم الأحد، عبر المنفذ البري الذهيبة-وازن.

ووفق بيان للقنصلية اليوم، تجاوز عدد المواطنين الذين شملتهم مختلف عمليات الإجلاء من ليبيا نحو تونس، برّا وجوّا (عبر منفذي رأس جدير وذهيبة البرّيين وإنطلاقا من محطّتي بنغازي ومصراتة الجوّيتين)، إلى حد الآن ما يزيد عن 4000 شخص.

ويوم 11 مايو الحالي أعلنت القنصلية التونسية في طرابلس، إطلاق ثمانية وعشرين بحارًا تم إيقافهم من قبل خفر السواحل الليبي، منذ 5 مايو الحالي، وإيواؤهم بميناء الزاوية.

وتم الإفراج عن البحارة، بعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين بمدينة الزاوية، بحضور القنصل العام توفيق القاسمي.

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