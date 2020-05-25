«الحكومة الليبية»: توقيع الكشف الطبي على العائدين من الخارج بالبيضاء

وقع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بإدارة خدمات الشؤون الصحية بالبيضاء التابع لوزراة الصحة في الحكومة الليبية، الكشف على 191 من العائدين من الخارج والذين تم حجرهم بأحد الفنادق.

وبحسب إيجاز صحفي صادر عن إدارة الشؤون الصحية بالبيضاء، اليوم الثلاثاء، إن ذلك الإجراء يأتي في إطار استكمال عمل فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة الخاص بالمسافرين العائدين من الخارج.

وانطلقت فرق التابعة لمركز الرصد والتقصي في فندق مرحبا، أمس الإثنين، لتوقيع الكشف الطبي على العائدين من الخارج

وتمكنت الفرق من الكشف عن جميع النزلاء العائدين من الخارج والذين تم حجرهم بالفندق و كان عددهم 191، حيث يعتبر هذا الكشف نهائي للتحقق من سلامة النزلاء لكي يعودوا إلى بيوتهم بعد الحجر في الفندق.

وكانت الحالة الصحية، لكل النزلاء ممتازة ولا توجد عليهم أي أعراض أو علامات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وفي انتظار نتيجة التحاليل التي تم أخذها من النزلاء.