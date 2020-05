قيس سعيد: الحل في ليبيا يجب أن يكون سلميا

قال الرئيس التونسي قيس سعيد أمس الاثنين، إن حل الأزمة الليبية يجب أن

يكون سلميا وليبيا ليبيا.

وبحسب ما نشرت رئاسة الجمهورية التونسية فقد تلقى سعيد مكالمة هاتفية من

نظيره التركي رجب طيب أردوغان أكد الرئيس التونسي خلالها على ضرورة الاحتكام إلى

الشرعية الدولية في إيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف سعيد أن تونس تعتبر من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي في ليبياعلى

كل الأصعدة.

وشدد الرئيس التونسي على أن الأزمة في ليبيا من أولويات اهتمام التونسيين باعتبار

البلدين يضمان شعبا واحدا.

