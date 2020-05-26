السراج يتفقد جرحى قوات الوفاق بمستشفى أبوسليم ومصحة الاستقلال

قام رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بتفقد الجرحى والمصابين من قوات حكومة الوفاق، والقوة المساندة، والمدنيين، الذين يتلقون العلاج بمستشفى أبو سليم ومصحة الاستقلال بالعاصمة طرابلس، للاطمئنان على أحوالهم ومتابعة علاجهم.

ورافق السراج في جولته، كل من آمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان ، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي اللواء ابراهيم الصادق الشقف، ووكيل عام وزارة الصحة دكتور محمد الهيثم.

واطلع رئيس المجلس الرئاسي، خلال الزيارة على الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم، كما قام رفقة مديرة المستشفى الدكتورة عائشة الحبيشي، بجولة في أقسام العمليات والأشعة والعلاج الطبيعي بمستشفى أبو سليم الجاهزة للتسليم والتي خصصت للجرحى والمصابين.

وأصدر السراج تعليماته خلال الزيارة، تعليماته بمباشرة إجراءات سفر طفلة العائلة المنكوبة التي تسبب القصف العشوائي على منزلها بمنطقة الكريمية بوفاة الأب والأخت وإصابة الأم، فور استقرار حالتها الطبية.

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