ما تسمى بركان الغضب تعلن استهداف تمركزات للجيش في ترهونة

أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، اليوم الثلاثاء، استهداف تمركزات للجيش في مدينة ترهونة عبر قصف جوي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، اليوم الثلاثاء، استهداف تمركزات للجيش في مدينة ترهونة عبر قصف جوي.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24
الجيش الليبي – ينسحب من ترهونة لأسباب – ويتجه نحو سهل جفارة –
وحريق غير عادي – يعصف على بني وليد – والمطابع – في ما يسمى دردانين القلعة .
وترهونة – مازالت تحت الحصار.
بعد اعتقال احد البرلمانيين مع إعلاميين غير ليبيين / داخل المسجد / بربطة عنق . وأخذه الى الجنوب الليبي للتحقيق .
وتسليم السيارات الدفع الرباعي في بني وليد الغير مسلحة – لقوات الامن في مدينة سبها داخل المطار
بعد صدور قرار من قوات الامن المسلح / لمنع السيارات الصحراوية المظلمة الزجاج وعدم الالتزام به . من الجهة المذكورة .
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