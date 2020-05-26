ما تسمى بركان الغضب تعلن استهداف تمركزات للجيش في ترهونة

أعلنت ما تسمى بعملية بركان الغضب التابعة لقوات الوفاق، اليوم الثلاثاء، استهداف تمركزات للجيش في مدينة ترهونة عبر قصف جوي.

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