البعثة الأممية تطالب بحماية المدنيين بعد حادثة صلاح الدين وعين زارة

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن قلقها حيال تقارير تفيد بمقتل أو إصابة ساكني منطقتي عين زارة وصلاح الدين في طرابلس، جراء انفجار عبوات ناسفة مبتكرة (IED) وضعت في منازلهم أو بالقرب منها

وأدانت البعثة في بيان لها، هذه الأعمال التي لا تخدم أي هدف عسكري وتثير الخوف الشديد بين السكان وتنتهك حقوق المدنيين الأبرياء الذين يجب حمايتهم بموجب القانون الدولي الإنساني.

ودعت البعثة الأممية، جميع الأفراد إلى إلتماس المعلومات والاستماع إلى إرشادات الجهات الأمنية بالابتعاد عن المناطق التي لم تعلن السلطات المختصة بأنها آمنة وعدم الاقتراب من أية أجسام مجهولة يحتمل أن تكون عبوات ناسفة. مطالبة بإبلاغ السلطات، بمثل هذه المعلومات أمر أساسي للمساعدة في التخفيف من المخاطر.

وأشادت البعثة بأعمال البحث والتطهير التي تقوم بها الشرطة الليبية والمهندسون العسكريون الذين تم تدريب العديد منهم من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، مؤكدة من جديد دعمها المستمر للشركاء والمجتمعات المحلية والأطراف الليبية المعنية ممن يعملون بلا كلل لتخليص ليبيا من تهديد المواد المتفجرة و مخلفات الحروب.

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