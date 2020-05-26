«افحيمة»: لن يكون هناك استقرار إلا بالقضاء على الإرهاب

شدد عضو مجلس النواب الليبي، صالح افحيمة، على أن عودة ليبيا إلى الاستقرار، مرهون بانتهاء الانقسام السياسي، وفوضى انتشار السلاح، مُشددًا على ضرورة القضاء على الإرهاب.

وقال افحيمة، في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة24″ إن امتلاك السلاح يجب أن يكون حق حصري لأجهزة الدولة الأمنية والعسكرية، واستخدامه حكر على هذه الأجهزة.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الجميع يجب أن يكون تحت القانون، وأن تكون هنالك قوة لتنفيذ هذا القانون كما كان الوضع في السابق.

وأكد أن القضاء على الإرهاب والإرهابيين، مطلب كل الليبيين، متابعا:” لا أعتقد أن هنالك طرف من الأطراف المتحاربة اليوم لم يكتوي بنار الجماعات الإرهابية المتطرفة”.