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داخلية الوفاق ترصد مدى إلتزام المواطنين بحظر التجول في طرابلس

تم النشر منذُ 56 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس مكتب الإعلام الأمني بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق، المقدم الدكتور “حمد أبوعبدالله،  رفقة فريق إعلامي, بجولة إعلامية داخل العاصمة طرابلس وضواحيها, لتوثيق الجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية المشاركة في الخطة الأمنية في تنفيذ حظر التجول الكلي طيلة أيام عطلة عيد الفطر المبارك.

وتهدف الجولة، لرصد مدى التزام المواطنين بقرار حظر التجول الذي أقره المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني, وتوثيق الجهود التي تبذل من قبل رجال الشرطة والأمن في تنفيذه, للحفاظ على أمن وصحة المواطنين.

وتأتي الجولة الإعلامية، بناء على تعليمات رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الداخلية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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