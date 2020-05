لجنة مجابهة كورونا بمصراتة تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة وباء كورونا اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي

إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد.

وأوضحت أن مركز شهداء الزورق للكشف المبكر قام بإجراء تحليل على عينة تم

تحويلها إليه وفي انتظار نتائج التحليل.

وأضاف أن مركز شهداء المقاصبة قام بالكشف عن حالتين تم التأكد من عدم

معاناتهما من أي أعراض لفيروس كورونا.

وبين أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام لم يسجل دخول حالات

جديدة.

وأشار إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بسحب عدد 9 مسحات

لمجموعة من العائدين من السفر وإرسالها لمختبر مكافحة الأمراض بمصراتة في انتظار

نتائج التحليل.

وأكدت اللجنة أن المسحات التي تم فحصها ليوم 23 مايو كانت جميع نتائجها

سلبية مشيرة إلى ان مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول

حالات جديدة.

