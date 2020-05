افحيمة: استقرار ليبيا مرهون بانتهاء الانقسام السياسي والقضاء على الإرهاب

اعتبر عضو مجلس

النواب، صالح افحيمة، الثلاثاء، أن عودة الاستقرار إلى ليبيا مرهون بالقضاء على

الإرهاب.

وأضاف افحيمة في

تصريح صحفي أن ليبيا تحتاج إلى إنهاء فوضى انتشار السلاح والانقسام السياسي في

ليبيا من أجل عودة الاستقرار.

وبين عضو مجلس النواب أن امتلاك السلاح يجب أن يكون حق حصري لأجهزة الدولة

الأمنية والعسكرية، ويكون استخدامه حكرا على هذه الأجهزة.

وأوضح أن الجميع يجب أن

يكون تحت القانون، وأن تكون هنالك قوة لتنفيذ هذا القانون كما كان الوضع في السابق، متابعا أنه لا يعتقد أن جميع الأطراف

المتحاربة في ليبيا اكتوت بنار الجماعات الإرهابية.

