الخارجية الليبية: القوات المسلحة تواجه إرهابيين ومرتزقة مصنفين “جماعات إرهابية” بحسب مجلس الأمن

أخبار ليبيا24

ذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية أن القوات المسلحة العربية الليبية تقوم بواجبها الوطني لتحرير العاصمة طرابلس وبعض المدن الأخرى من المليشيات الإرهابية والمرتزقة.

وأوضحت وزارة الخارجية أن حرب القوات المسلحة ضد الإرهابيين تأتي تنفيذًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2214 لسنة 2015 التي صنفت بعض الجماعات والأفراد التي تقاتل اليوم في صفوف حكومة الوفاق بأنها جماعات إرهابية.

وأضافت الوزارة أن القوات المسلحة تواجه الإرهاب لأجل الأمن الاستقرار لليبيا ولأجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع.

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حكومة الوفاق تزعزع الأمن والاستقرار في ليبيا وفي المنطقة والعالم بجلبها المرتزقة والإرهابيين وتدفق السلاح للجماعات الإرهابية.

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