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الأمير محمد الحسن السنوسي يهنئ الأمة الليبية بعيد الفطر المبارك

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، أن “المصالحة والحوار هما اللبنة الأساس لوقف الانقسامات والصراعات والحروب التي عانت منها البلاد خلال السنوات الماضية”.

ووجّه الأمير في رسالة له، التهنئة إلى الأمة الليبية والمسلمين بشكل عام، بمناسبة عيد الفطر المبارك، مجددا إلى أن المصالحة هي النهج الذي يجب أن تسلكه ليبيا.

وأشار الأمير محمد السنوسي،  إلى الأوضاع التي تشهدها ليبيا بقوله: “هذه الحروب أدت إلى توقف عجلة التنمية والبناء، وإهدار الثروات والمقدرات البشرية والمادية، وتفاقم المعاناة الإنسانية التي لا يعيش تفاصيلها القاسية إلا أفراد شعبنا البسطاء، الذين آن لهم أن يرفع عن كاهلهم هذا العناء والشقاء”.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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