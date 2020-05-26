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أنباء عن استعداد الجيش لشن هجوم واسع على مصراتة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أفادت مصادر صحفية أمس الاثنين، بأن الجيش يستعد لشن هجوم واسع على مدينة
مصراتة.

ونقلت وكالة
“سبوتنيك” عن مصدر بالجيش قوله إن قوات ووحدات
من الجيش تستعد لشن هجوم على مدينة مصراتة للقضاء على المليشيات المسلحة وقيادات
من جماعات الإخوان المسلمين تأخذ من المدينة مقراً لها، على حد تعبيره.

وأضاف أن الجيش بكامل وحداته
وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين.

وأكد أن قيادات
الجيش تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على
الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ
منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة
مصراتة.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام
الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ما خلف
مئات القتلى وآلاف الجرحى.

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  • سيطر اولا على ابوقرين وعلى وشكة زمزم قبل تحلم بالسيطرة مصراتة لم يسيطر عليها حتى القذافي كان أقوى من حفتر بضعة شباب مصراتة السلاح خفيف استطاعوا مقاومته وهزيمته مصراتة هزمت حفتر طرابلس في غريان ترهونة كيف سوف يهزمها في دارها لم تهزم مصراتة السنة كاملة في طرابلس تهزمها في ساعات في مصراتة ما أخشاه على حفتر تسقط سرت والجفرة قبل تدخل مصراتة لا تلعب مع مصاريت يا حفتور دليل ما حصل في الوطية كنت تقسم بي عدم سقوط الوطية خضعت الوطية مصاريت

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    • ياجلول يا راس العجل .. القذافي لم يقاتل مصراتة من الأساس وكل ما كانت تقوله الجزيرة مجرد أوهام ملأت بها رؤوسكم الفارغة التي قال عنها الشاعر العزومي ذات يوم : “مصراتة ياروس البقر – يللي منكم الخاين أعمر!!!”
      هل نسيت الناتو يامبعر؟ إذا نسيت أدخل على النت وشاهد طائرات الناتو وهي تقصف الجيش الليبي في ضواحي مصراته وزليتن .. هل تريد أن تزور التاريخ ولم يمض عليه سوى 9 سنوات فقط؟

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  • السيطرة على مصراته اهم من طرابلس نفسها فى الوقت الحاضر لانها اصل الارهاب والخوان او حتى الاقتراب منها وجعلها فى مرمى النيران الارضية للجيش الوطنى مما يخرج مطار وميناء مصراته من الخدمة

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  • ياجلول يامهبول مصراته لن تكون اقوى من درنة التى فشل فى دخولها القذافى ودخلها الجيش الوطنى ومصراته فى اضعف حالاتها بدليل استعانتها بمرتزقة من سوريا ومحتل تركى ومن حق الجيش الوطنى ان يستعين بمصر لتحرير مصراته وستكون السيطرة عليها اسهل من سرت اما ما حدث من انسحاب الجيش فى الوطية فللاستفادة من القوات الضخمة فيها فى تحرير مصراته وطرابلس ولم يعد للقاعدة اهمية فى ظل وجود انظمة دفاع جوى بمحاور القتال تحتاج لطائرات الجيل الرابع للتعامل معها وتانى من بعيد ولا تحتاج مطارات قريبة ومصراته حولها قاعدتين جويتين تسمح باستخدام الاباتشى لدكها القرضابية بسرت والجفرة اى ان تحرير مصراته اسهل من اى موقع اخر خاصة وان خط الامداد البرى والبحرى والجوى متصل من امساعد حتى مصراته بل متصل ومؤمن حتى قاعدة محمد نجيب العسكرية والوقت مناسب بعد استنزاف الاتراك ولم يعد لديهم اى جديد يقدموه وفشلوا وتم جرهم لصحراء واسعة فى الغرب لتشتيت المرتزقة بعيدا عن عن مصراته والعاصمة وتدميرهم بعيدا عن السكان نفس خطة زمان من اول المعركة كما حدث فى اليرموك يرموك فى صفيحة زبالة ياجهلول من استغلال غباوة الخوان وقتل مائة منهم واسر 22 خروف .استعد ياجلول وجهز كفنك واكتب وصيتك فالجيش سيدخل مصراته كما دخل درنة وبنغازى وسبها وسرت .قضى الامر وكل من دعمهم اردوغان سحقوا فى النهاية الدواعش فى البواغيز والجيش الحر فى حلب وادلب والخوان فى مصر والسودان والدور الان على الخوان فى ليبيا وتونس كمان وهم اقل بكثير من خوان مصر وحدها انتهى الدرس ياغبى

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  • المضحك ما سمعناه من تسجيل يين احد قادة المرتزقة ومليشيات السراج يطلب فيها فتيات ابكار من الزنتان مع ان عنده ارامل كثير فى مصراته التى فقدت معظم الشبان والاطفال ولم يعد الا الشيبان والنساوين ومنهم قنونو وجلول والمنقوش والحداد وصوان وقريبا سيتم الامساك بهم من قفاهم ونراهم على قناة الحدث يبكون مثل النساوين فهم اغبياء لم يهربوا بعد ان فتح لهم الجيش الوطنى ممر امن الى تونس او ايطاليا عبر الصحراء الغربية !!!

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