أفادت مصادر صحفية أمس الاثنين، بأن الجيش يستعد لشن هجوم واسع على مدينة

مصراتة.

ونقلت وكالة

“سبوتنيك” عن مصدر بالجيش قوله إن قوات ووحدات

من الجيش تستعد لشن هجوم على مدينة مصراتة للقضاء على المليشيات المسلحة وقيادات

من جماعات الإخوان المسلمين تأخذ من المدينة مقراً لها، على حد تعبيره.

وأضاف أن الجيش بكامل وحداته

وقواته العسكرية يستعد لشن عملية عسكرية على مدينة مصراتة خلال اليومين القادمين.

وأكد أن قيادات

الجيش تستعد لترتيب الهجوم على المدينة من أجل القضاء على

الميليشيات المسلحة وجماعات تنتمي للإخوان المسلمين، التي تسيطر على المدينة وتأخذ

منها مقراً لها لاستقبال الدعم التركي من خلال المطار والموانئ الموجودة بمدينة

مصراتة.

وتدور بالعاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من أبريل من العام

الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة الوفاق غير المعتمدة ما خلف

مئات القتلى وآلاف الجرحى.

The post أنباء عن استعداد الجيش لشن هجوم واسع على مصراتة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24