بوريل: ليبيا تقع على “عتبة دارنا” وأزمتها تمثل اختبار لمصداقية أوروبا

صرّح الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أن الاتحاد يواصل جهوده لأجل وقف إطلاق النار في ليبيا، مع إداركه بصعوبة الأوضاع، مشيرا أن أزمة ليبيا “اختبارا لمصداقية الاتحاد الأوروبي”، لكونها تقع على “عتبة دارنا”.

وأوضح بوريل، بقوله: “لقد رأينا الوضع المناف للعقل للمقاتلين الذين يرتدون أقنعة لحماية أنفسهم من كوفيد 19، بينما يتبادلون اطلاق النار بالرشاشات”. بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأشار الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في حديثه أمام المؤتمر السنوي لسفراء ألمانيا، “ألمانيا قامت بعمل ممتاز في إطار عملية برلين لليبيا وأظهرت مهارة قيادية”، وفق منظور أوروبي.

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