الهجرة الدولية: إحباط محاولة لعبور 400 مهاجر غير شرعي من ليبيا إلى أوروبا

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس الاثنين، أن خفر

السواحل الليبي أحبط محاولة قرابة 400 مهاجر عبور البحر المتوسط إلى أوروبا

مستقلين خمسة قوارب خلال اليومين الماضيين.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن 317 مهاجرا أعيدوا إلى ليبيا ليل الأحد، وأعيد

أكثر من 70 آخرين في وقت مبكر من يوم الأحد.

وبذلك ارتفع عدد الأشخاص الذين حاولوا الوصول إلى أوروبا هذا الشهر إلى

أكثر من 1000 رغم إغلاق الحدود الدولية الليبية بسبب تفشي فيروس كورونا.

وزادت متاعب آلاف المهاجرين

الذين يحاولون عبور البحر المتوسط إلى أوروبا من ليبيا بسبب الوباء وتصاعد القتال

حول العاصمة طرابلس.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن شخصين ضمن

مستقلي القوارب ربما غرقا.

