الرئيس التونسي لـ أردوغان: الحل في ليبيا يجب أن يكون “سلميًا”

شدّد الرئيس التونسي قيس سعيد، على أن الحل في ليبيا لا يمكن إلا أن يكون في إطار الشرعية الدولية و لا يمكن إلا أن يكون سلميا وليبيا ليبيا، مضيفا أن تونس هي من أكثر الدول تضررا من الوضع الحالي على كل الأصعدة.

ويأتي تصريح سعيّد، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطرقا فيها إلى الأوضاع الليبية.

وجدّد الرئيس التونسي، بأن القضية الليبية هي من أولى اهتمامات التونسيين لأن تونس وليبيا شعب واحد.

وتناول الاتصال الهاتفي بين سعيد وأردوغان، ملف مكافحة فيروس كورونا، ومدى الإجراءات والمساعدات التي تساهم في وقف إنتشاره.

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