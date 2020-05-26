شركة سرت: نتائج مشجعة لتطوير إنتاج أحد الحقول بـ«المضخة الغاطسة»

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الثلاثاء، عن نتائج مشجعة في اختبارات إنزال مضخة كهربائية غاطسة للبئر «C117-6»، في إطار البخث عن بديل مناسب لنظام الإنتاج من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز.

ونوهت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «إنزال المضخة الكهربائية الغاطسة بالبئر بالتعاون مع شركة شلمبرجير» ، مشيرة إلى أن «معدل إنتاج البئر بلغ نحو 1900 برميل من النفط الخام يومياً».

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يشار إلى أن إنتاج البئر كان يتطلب ضخ كميات كبيرة من غاز الرفع مقابل إنتاج براميل معدودة من النفط الخام يومياً مع نسبة مياه مصاحبة عالية تبلغ 96 %، الأمر الذي دعا إلى إغلاق البئر لعدم جدوى إنتاجه اقتصادياً وعدم توفر الغاز.

وحسب شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز فإن هذا البئر يعتبر ضمن مجموعة من الآبار المستهدفة بتغيير نظام الإنتاج بها من آبار منتجة بواسطة الرفع بالغاز إلى آبار منتجة بواسطة المضخات الكهربائية الغاطسة من خلال الميزانية الإستثنائية التي رصدتها المؤسسة الوطنية للنفط للشركة، وشجعت على تغيير نظام الرفع الصناعي من الغاز إلى المضخات.

وقال رئيس مجلس الإدارة بالشركة مسعود سليمان موسى إن هناك مجموعة إضافية من حفارات الصيانة ستلتحق قريباً لتباشر تنفيذ مشاريع صيانة الآبار وإنزال المضخات لزيادة القدرة الإنتاجية للشركة.

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