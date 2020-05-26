اخبار ليبيا الان

التونسية وفاء الشاذلي: حكومتنا تساند «الوفاق» التي تستقدم دواعش سوريا لمحاربة الليبيين 

تم النشر منذُ 21 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تهكمت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، على «منظومة الحكم» في تونس ودعمها لـ «حكومة السراج»، قائلة: “ردوا بالكم‏ تقولوا إن منظومة الحكم بتونس مش متوازنة وغير واضحة!”.

وأضافت «الشاذلي» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

“طبعا فنحن حكومة تعلن الحرب من سنوات على الإرهاب وتفرض قانون الطوارئ وتعتبر أنصار الشريعة حركة إرهابية وتعتمد لمحاربة الإرهاب على قانون الإرهاب وتبييض الأموال لمحاكمة كل من ينتمي ويوالي داعش”.

وتابعت؛ “حد هوني كل شيء متوازن وعال العال لكن اللي لازمو عزام وراسو عريان باش يفكلو طلامسو هو مساندة حكومة السراج واعتبارها الحكومة الشرعية التي تتعامل معها وتسمح لميليشياتها بالدخول للعلاج والعيش الكريم بيننا بتونس”.

أوضحت المحامية التونسية أن، “هذه الحكومة التي تساندها تونس هي نفسها التي ثبت بالدليل القاطع أنها تستقدم الدواعش من سوريا لمحاربة اخواننا بليبيا ولاأدل على ذلك من القبض البارحة على الداعشي محمد البويضاني مغتصب النساء وتبني داعش أخيرا لعملية إرهابية بالجنوب الغربي الليبي بمنطقة تارغن ضد الجيش الوطني الليبي قوات ليبيا المسلحة تخوض حربا على داعش حليفة السراج الذي تعتبره تونس شرعيا، لاتخرج قبل أن تقول لاحول ولاقوة الا بالله”.

الوسوم

التونسية وفاء الشاذلي الوفاق تونس داعش

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • قيس سعيد سعيد بالارهاب فهو يصدق ان اردوغان ارسل المرتزقة من سوريا ليجعلوا ليبيا وتونس واحة سلام مثل سوريا حيث تم تدمير مدنها وتشريد اهلها وعن اى شرعية يتحدث قيس وهو يعرف ان الشرعية تستمد من الشعب ونواب الشعب الليبى رفضوا حكومة السراج مرتين فهى مثل حكومة الجملى الاخوانية التى رفضها نواب تونس اما الشرعية الدولية فكانت لحكومة وفاق من تسع اعضاء يمثلون اقاليم ليبيا الثلاث يكون القرار فيها بالتوافق طبقا لاتفاق الصخيرات المنتهى الصلاحية منذ سنتين ولم يعد هناك وفاق بعد انسحاب اربع اعضاء من المجلس الرئاسى فالموجود حاليا خكومة لاوفاق لم يعد يحترمها احد فهل يستطيع السراج ان يقايل اى رئيس دولة كبرى فى اى مكان لانه منتهى الصلاحية

    رد