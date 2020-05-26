التونسية وفاء الشاذلي: حكومتنا تساند «الوفاق» التي تستقدم دواعش سوريا لمحاربة الليبيين 

تهكمت المحامية التونسية البارزة وفاء الحزامي الشاذلي، على «منظومة الحكم» في تونس ودعمها لـ «حكومة السراج»، قائلة: “ردوا بالكم‏ تقولوا إن منظومة الحكم بتونس مش متوازنة وغير واضحة!”.

وأضافت «الشاذلي» في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

“طبعا فنحن حكومة تعلن الحرب من سنوات على الإرهاب وتفرض قانون الطوارئ وتعتبر أنصار الشريعة حركة إرهابية وتعتمد لمحاربة الإرهاب على قانون الإرهاب وتبييض الأموال لمحاكمة كل من ينتمي ويوالي داعش”.

وتابعت؛ “حد هوني كل شيء متوازن وعال العال لكن اللي لازمو عزام وراسو عريان باش يفكلو طلامسو هو مساندة حكومة السراج واعتبارها الحكومة الشرعية التي تتعامل معها وتسمح لميليشياتها بالدخول للعلاج والعيش الكريم بيننا بتونس”.

أوضحت المحامية التونسية أن، “هذه الحكومة التي تساندها تونس هي نفسها التي ثبت بالدليل القاطع أنها تستقدم الدواعش من سوريا لمحاربة اخواننا بليبيا ولاأدل على ذلك من القبض البارحة على الداعشي محمد البويضاني مغتصب النساء وتبني داعش أخيرا لعملية إرهابية بالجنوب الغربي الليبي بمنطقة تارغن ضد الجيش الوطني الليبي قوات ليبيا المسلحة تخوض حربا على داعش حليفة السراج الذي تعتبره تونس شرعيا، لاتخرج قبل أن تقول لاحول ولاقوة الا بالله”.