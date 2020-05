أعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، الإثنين، إجلاء

149 مواطنًا من أفراد الجالية التونسية العالقين بمنطقة الجبل الغربي عبر المنفذ البري

الذهيبة-وازن.

وأوضحت الجالية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل

الاجتماعي” فيسبوك”، أن تم إجلاء ما يزيد عن 4000 مواطن من

ليبيا حتى الآن، مبينة أن عمليات الإجلاء تمت عبر منفذي رأس اجدير وذهيبة البريين، فضلا عن بنغازي

ومصراتة الجويتين .

وكانت القنصلية التونسية في طرابلس، قد أعلنت 11 مايو الحالي

إطلاق ثمانية وعشرين بحارًا تم إيقافهم من قبل خفر السواحل الليبي، منذ 5 مايو الحالي،

وإيواؤهم بميناء الزاوية.

وتم الإفراج عن البحارة، بعد سلسلة من المفاوضات مع المسؤولين

بمدينة الزاوية، بحضور القنصل العام توفيق القاسمي.

The post القنصلية التونسية بطرابلس تعلن إجلاء 149 مواطنا من ليبيا عبر منفذ الذهيبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24